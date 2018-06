Wenige Vorfälle mit Fans trüben Bilanz der Luzerner Fussballsaison

Führerausweis verliert bei jungen Erwachsenen an Attraktivität

Der Führerausweis verliert in der Schweiz vor allem bei jungen Erwachsenen an Attraktivität. Die Zahl der Personen, die ihr "Permis" neu erwarben, ging 2017 insgesamt um rund 2 Prozent zurück, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) am Dienstag mitteilte.