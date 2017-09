Wie aus der "Schwampel" die "Jamaika-Koalition" wurde

Damals machte am Wahlabend der WDR-Journalist Jörg Schönenborn "Jamaika" als griffigen Ausdruck für eine schwarz-gelb-grüne Koalition erstmals einem Millionenpublikum bekannt. "Wir haben einfach eine Flaggendatenbank durchgesucht, und Jamaika ist das einzige, was wir gefunden haben", erzählte Schönenborn damals.

Denn die Flagge des karibischen Inselstaats zeigt ein gelbes Schrägkreuz sowie je zwei schwarze und grüne Felder. Zuvor war für ein Bündnis von Union, Grünen und FDP eher das Wort "Schwampel" verwendet worden. Das ist die Kurzform für "schwarze Ampel" in Anlehnung an "Ampel" für Koalitionen aus SPD, FDP und Grünen. Das klang jedoch nicht so schön wie "Jamaika" mit seinen Assoziationen zu Reggaemusik und karibischen Traumstränden.

Unklar ist allerdings, ob allen Beteiligten auch die Bedeutungen bekannt waren, die laut "flaggenlexikon.de" die Jamaikaner selbst ihren Staatsfarben beimessen: "Das Grün steht für die Hoffnung und die Landwirtschaft, das Gelb (Gold) für das Sonnenlicht und die Naturschätze, und das Schwarz für die Schwierigkeiten der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart", heisst es dort.

Verwendet wurde der Begriff "Jamaika" ohnehin schon früher, nämlich 2004 im Bürgermeisterwahlkampf des nordrhein-westfälischen Dormagen. Doch das bekam im Rest des Landes kaum jemand mit.