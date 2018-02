Wieder Bewegung in stundenlang stockenden Koalitionsverhandlungen

Trump will US-Streitkräfte mit Militärparade ehren

US-Präsident Donald Trump will mit einer Militärparade die Stärke seines Landes und seine Rolle als Oberbefehlshaber demonstrieren. Das Weisse Haus teilte am Dienstag in Washington mit, Trump dem Verteidigungsministerium seinen Wunsch nach einer Parade mitgeteilt.