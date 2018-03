Win Myint zum neuen Präsidenten Myanmars gewählt

Fall von "Gotthard-Raser" geht in die nächste Runde

Der Fall des in der Schweiz verurteilten deutschen "Gotthard-Rasers" geht in die nächste Runde. Das Landgericht Stuttgart war zwar zum Schluss gekommen, dass der Mann nicht in Deutschland ins Gefängnis muss. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft aber Rechtsmittel ein.