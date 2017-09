Wirtschaft fordert mehr Mitsprache in der Schweizer Aussenpolitik

Gezielter Brand in überschwemmter Chemiefabrik in Texas geplant

In der überschwemmten Chemiefabrik in Texas sollen die gefährlichen Chemikalien gezielt abgebrannt werden. Die Betreiberfirma Arkema teilte am Sonntag mit, ohne eine Verbrennung der Produkte könne nicht sichergestellt werden, dass "die Gefahr komplett beseitigt" sei.