Zahl der Arbeitslosen in EU sinkt 2017 um zwei Millionen

Die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone ist gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken. In den 19 Ländern betrug die Erwerbslosenquote im Dezember 8,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 9,7 Prozent. Wie schon im November ist das der niedrigste Wert seit Januar 2009, als die Finanzkrise die Wirtschaft immer mehr in Mitleidenschaft zog.