15 getötete Ausländer waren zuvor bereits von den Behörden bestätigt worden. Kämpfer der radikalislamischen Taliban hatten das Luxushotel am vergangenen Wochenende gestürmt und dabei offenbar gezielt Ausländer im Visier gehabt.

Am Mittwoch wurden überdies bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf die Hilfsorganisation Save the Children in der afghanischen Stadt Dschalalabad mindestens drei Menschen getötet.