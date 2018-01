Zahlreiche Tote und Verletzte bei Doppelanschlag in Libyen

Über tausend Demonstranten an Anti-Trump-Demo in Zürich

"Trump hau ab" - "Trump not welcome": Über tausend Demonstrantinnen und Demonstranten haben am Dienstagabend in Zürich gegen das WEF und besonders gegen die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump protestiert. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.