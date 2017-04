Zehn Tote bei Explosionen in Metro in St. Petersburg

Etwa 20 weitere Menschen wurden bei der Explosion am Montag im U-Bahnhof Technologisches Institut im Zentrum der russischen Metropole verletzt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium.

Ein "unbekannter Gegenstand" sei in einem U-Bahnwaggon explodiert, zitierten russische Nachrichtenagenturen eine Mitteilung des U-Bahnbetreibers. Sämtliche U-Bahnhöfe der Stadt wurden demnach geschlossen.

Auch einem Insider zufolge hat es nur eine und nicht zwei Explosion gegeben, wie es zuvor geheissen hatte. Diese habe sich zwischen zwei Metro-Stationen ereignet, sagt der Mitarbeiter des Notfalldienstes der Nachrichtenagentur Reuters.

Russlands Präsident Wladimir Putin, der sich am Montag zu einem Treffen mit Journalisten bei St. Petersburg aufhielt, sprach den Opfern sein Beileid aus.

Die Betreiber der Moskauer Metro erklärten über den Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen würden ergriffen.

Die Explosionsursache in St. Petersburg war zunächst unklar, doch hatten russische Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit mitgeteilt, sie hätten Anschlagsversuche auf den öffentlichen Nahverkehr in Moskau vereitelt.