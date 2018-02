Zeitungszusteller schöpft Verdacht und rettet 92-Jährige

Der Mann, der Freitagfrüh Zeitungen verteilte, sah an einem Haus die offen stehende Wohnungstür, wie die Polizei mitteilte. Er verständigte die Polizei. Von der Seniorin, die in dem Haus lebte, fehlte jede Spur. Die Beamten und der Zeitungszusteller machten sich auf die Suche nach der Frau, der Zusteller wurde schliesslich fündig. Er entdeckte die unterkühlte 92-Jährige einige Häuser weiter zwischen Autos am Boden liegen. Die Frau kam ins Krankenhaus. Wieso sie aus dem Haus ging, blieb zunächst unklar.