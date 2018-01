Zermatt ist nicht mehr von der Aussenwelt abgeschnitten

"Die Strecke zwischen Täsch und Zermatt konnte erfolgreich vom Schnee geräumt werden. Die ersten Shuttle-Züge verkehren jeweils um 17.15 Uhr ab Täsch und Zermatt", teilt die Matterhorn Gotthard Bahn am Mittwochabend mit.

Noch verkehren Ersatzbusse zwischen Täsch und Visp. Am Donnerstag kann auch diese Bahnstrecke voraussichtlich wieder in Betrieb genommen werden. Am Dienstag und Mittwoch war Zermatt von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen.

Einziges Transportmittel war an diesen beiden Tagen eine Luftbrücke der Air Zermatt. Auch am Mittwoch bildeten sich lange Warteschlangen vor der Helikopter-Basis in Zermatt. Zunächst hätte die Bahnstrecke zwischen Zermatt und Täsch bereits um 11.15 Uhr wieder öffnen sollen.

Wegen grosser Schneemengen beim Portal einer Galerie war das jedoch nicht möglich. Trotz der Sperrung herrschte in Zermatt zu keiner Zeit ein Versorgungsnotstand. "Die Stimmung in Zermatt ist sehr gut, ruhig und geordnet", sagte Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.