Zürcher Polizei spricht nach Car-Kontrollen 32 Verzeigungen aus

Insgesamt fünf Kontrollen wurden beim Carparkplatz an der Ausstellungsstrasse und an der Fraumünsterstrasse durchgeführt, wie die Zürcher Stadtpolizei am Sonntag mitteilte. 13 Reisecars - vor allem Busse, die mit mehreren Chauffeuren aus dem Ausland gekommen waren - sowie zwei Kleinbusse und ein Taxi wurden überprüft.

Insgesamt 32 Verzeigungen hatte die Polizei schliesslich notiert. Anlass waren in den meisten Fällen Verstösse gegen die Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit. Bei zwei Fahrzeugen mussten Manipulationen von Fahrtenschreibern geahndet werden.

Zwei Männer hatten gegen das Ausländergesetz verstossen. Ausgestellt wurden auch vier Ordnungsbussen, weil Fahrer falsch parkiert hatten.