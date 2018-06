Zürcher sagen Ja: Koch-Areal kann bebaut werden

Tatverdächtiger im Mordfall Susanna wieder in Deutschland

Der im Nordirak gefasste Verdächtige im Mordfall Susanna, Ali B., sitzt in Deutschland in Polizeigewahrsam. Er wurde am Sonntag einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Wiesbaden vorgeführt, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessens sagte.