Zürichsee: 29-jährige Frau stürzt von Motorboot und stirbt

Trump macht den Weg für mehr US-Soldaten in Afghanistan frei

US-Präsident Donald Trump hat ein verstärktes Engagement der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan angekündigt. Er habe zwar anfangs geplant, die Truppen abzuziehen, sagte der Republikaner am Montagabend (Ortszeit) in Fort Myer im Bundesstaat Virginia.