Zurich Insurance kauft Lateinamerika-Geschäft von australischer QBE

Konservative ÖVP gewinnt Landtagswahl in Tirol - FPÖ legt zu

In Österreich bleibt die konservative ÖVP auf Erfolgskurs. Bei der Landtagswahl am Sonntag in Tirol legte die Partei laut vorläufigem Endergebnis deutlich um 4,9 Punkte auf 44,3 Prozent zu.