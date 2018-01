Zusammenstösse bei Demo für Freilassung von Palästinenserin Tamimi

Hexen brettern mit schrillen Gesängen die Piste in Belalp hinunter

Am Samstagmorgen wimmelte es auf den Pisten der Belalp nur so von Hexen und Hexern: Mitsamt Hexenbesen und schrillem Geschrei sausten sie an der internationalen Hexenabfahrt im Oberwallis die Pisten hinunter.