Zwei Frauen in einer Wohnung in Hausen AG umgebracht

Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei fand in einer Wohnung die Leichen zweier Frauen. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass beide Frauen eines gewaltsamen Todes gestorben sind, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Montag mit.

Vor Ort traf die Polizei auch auf den Bewohner der Wohnung, einen 54-jährigen Kosovaren. Er wurde wegen dringendem Tatverdacht festgenommen. Bei den Opfern handelt es sich um zwei erwachsene Frauen, welche nach ersten Erkenntnissen aus dem familiären Umfeld des Festgenommenen stammen.

Deren Identität muss allerdings noch zweifelsfrei geklärt werden. Zur Klärung der genauen Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach bei beiden Leichen eine Obduktion angeordnet.

Das Motiv und die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar. Im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft eröffneten Strafuntersuchung hat die Kantonspolizei Aargau ihre Ermittlungen aufgenommen.