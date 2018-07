Neun Jahre Haft für Schweizer in Missbrauchsprozess in Deutschland

Im so genannten "Missbrauchsfall Staufen" bei Freiburg im Breisgau fällt ein weiteres Urteil: Ein 37-jähriger Schweizer muss neun Jahre ins Gefängnis, anschliessend soll er in Sicherungsverwahrung. Doch dagegen will er sich wehren.