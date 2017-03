Zwei Männer nach Pariser Flughafen-Angriff in Polizeigewahrsam

Nach den beiden Männern wurde seit dem Wochenende gefahndet. Sie waren durch nachrichtendienstliche Hinweise identifiziert worden.

Bisher war wenig über das Umfeld des 39 Jahre alten Täters Ziyed Ben Belgacem bekannt. Drei Verwandte von ihm waren bereits am Wochenende in Gewahrsam genommen worden und kamen dann wieder auf freien Fuss.

Der mit einer Schrotpistole bewaffnete Ben Belgacem hatte am Samstagmorgen auf Frankreichs zweitgrösstem Flughafen eine patrouillierende Soldatin angegriffen. Er entriss ihr das Sturmgewehr und schrie nach Angaben der Staatsanwaltschaft, er wolle im Namen "Allahs" sterben.

Der Franzose tunesischer Abstammung wurde nach einem rund zweiminütigen Kampf von Soldaten erschossen. Er war wegen bewaffneten Raubüberfalls und Drogenhandels mehrfach vorbestraft. Die Ermittler gehen von einer terroristisch motivierten Tat aus, die Hintergründe sind aber noch unklar.

Unterdessen tauchte eine Überwachungskamera-Aufnahme auf, die den Angriff am vergangenen Samstag zeigen soll. Das am Montag von der US-Nachrichtenagentur AP veröffentlichte Video zeigt, wie sich ein Angreifer in der Flughafenhalle von hinten einer Soldatin nähert, plötzlich eine Tüte fallen lässt und sich auf sie stürzt. Er bedroht sie mit einer Waffe.