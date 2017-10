Zwei Männer wegen Terrorverdachts in Chiasso festgenommen

Dies bestätigte das fedpol am Dienstag auf Anfrage. Es hat die Verhaftung der Männer am Sonntagabend angeordnet. Nun werden mögliche Massnahmen wie etwa eine Wegweisung abgeklärt.

Nicht ausgeschlossen wird gemäss der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, dass es sich um Tunesier handelt, die Verbindungen zum Urheber der tödlichen Messerattacke in Marseille haben könnten.

Dort hatte am 1. Oktober ein 29-jähriger Tunesier zwei Frauen unter "Allahu Akbar"-Rufen tödlich verletzt. Am vergangenen Freitag sind in Tunesien ein Bruder und eine Schwester des Täters festgenommen worden. Sie wurden von Anti-Terror-Ermittlern befragt.

Bruder und Schwester festgenommen

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte den Angriff für sich reklamiert. Nach Angaben der französischen Ermittler deutete zunächst nichts darauf hin, dass der Täter Verbindungen zu islamistischen Gruppierungen hatte. Allerdings war in Italien ein weiterer Bruder des 29-Jährigen festgenommen worden.

Dieser Bruder habe in Syrien und im Irak gekämpft, er habe "militärische Erfahrung", sagte der Chef der italienischen Anti-Terror-Polizei.