Zwei Selbstunfälle auf Autobahn - riesiger Sachschaden

Chinas Raumstation bei Eintritt in Atmosphäre weitgehend verglüht

Chinas ausser Kontrolle geratene Raumstation "Tiangong-1" ist über dem Südpazifik in die Erdatmosphäre eingetreten. Das acht Tonnen schwere Weltraumlabor sei dabei "grösstenteils" verglüht, teilte die chinesische Raumfahrtbehörde CMSEO am Montag in Peking mit.