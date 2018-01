Zwei Tote bei Zugentgleisung bei Mailand

Führung in Nordkorea ruft zur Wiedervereinigung mit Südkorea auf

Die Führung von Nordkorea treibt die Annäherung mit Südkorea voran. In einer Botschaft rief Pjöngjang am Donnerstag "alle Koreaner" zu einem "Durchbruch" zur Wiedervereinigung mit Seoul auf, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten.