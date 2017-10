Zwei Tunesier wegen Terrorverdachts in Chiasso festgenommen

Nicht ausgeschlossen wird gemäss der Nachrichtenagentur Ansa, dass die beiden Tunesier, die sich in der Schweiz in Untersuchungshaft befinden, Verbindungen zum Urheber der tödlichen Messerattacke in Marseille haben könnten.

Dort hatte Ahmed Hannachi am 1.Oktober zwei Frauen tödlich verletzt. Diese Verbindung wird vom fedpol nicht bestätigt. Der Bruder des Attentäters, Anis Hannachi, Ex-IS-Kämpfer in Syrien, war am Samstag im norditalienischen Ferrara ebenfalls festgenommen worden. Er wird der Radikalisierung des Bruders verdächtigt.