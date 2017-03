Zwei weitere Festnahmen nach Londoner Anschlag

Scotland Yard bat die Bevölkerung bei den weiteren Ermittlungen um Mithilfe. Der Geburtsname des Angreifers Khalid Masood lautet Adrian Russell Ajao, wie die Ermittler herausfanden. Der Mann sei unter einer Reihe von Decknamen bekannt gewesen.

Bei dem Anschlag am Mittwoch waren fünf Menschen getötet worden, unter ihnen der Attentäter. Zwei Verletzte befinden sich noch in einem kritischen Zustand, einer davon schwebe in Lebensgefahr.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Damit war es der erste Anschlag auf britischem Boden, zu dem sich der IS bekannte.

Bei Razzien in London, Birmingham und anderen Orten waren mehrere Menschen festgenommen worden. Laut BBC befinden sich aktuell neun Personen in Gewahrsam.