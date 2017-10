Zwölf Westschweizer Autoren an der 69. Frankfurter Buchmesse

Generalstreik in Katalonien legt grosse Teile der Region lahm

Der aus Protest gegen Polizeigewalt ausgerufene Generalstreik in Katalonien hat am Dienstag grosse Teile der Region im Nordosten Spaniens lahmgelegt. Am Ausstand beteiligten sich unter anderem Hafenarbeiter, Verkehrsbetriebe Universitäten und Museen.