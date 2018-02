Zwölfjährige nach Schüssen in Schule in Los Angeles festgenommen

Nach Angaben der Polizei wurde die mutmassliche Schützin, ein zwölfjähriges Mädchen, festgenommen. Unklar war laut Bürgermeister Eric Carcetti zunächst, ob sie die Schüsse absichtlich abgab oder die Waffe versehentlich auslöste.

Ein 15-jähriger Schüler der Salvador Castro Mittelschule wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen. Er sei schwerstverletzt, aber in stabilem Zustand, sagte der behandelnde Arzt. Die gleichaltrige Schülerin wurde am Handgelenk getroffen, sie musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Bereits am Mittag begann der Unterricht wieder, in allen Klassen boten jedoch Therapeuten traumatisierten Schülern Hilfe an.

Unklar war zunächst, wie es zu den Schüssen kam und von wem das Mädchen die Waffe hatte. Steve Zimmerman von der Schulpolizei der kalifornischen Metropole erinnerte daran, dass alle Eltern und alle Waffenbesitzer ihre Waffen stets zu Hause unter Verschluss halten müssen.

Schiessereien kommen an US-Schulen regelmässig vor, dabei gibt es auch immer wieder Tote. Erst vor knapp zehn Tagen hatte im Bundesstaat Kentucky ein 15-jähriger Angreifer zwei Gleichaltrige erschossen. 17 weitere Menschen wurden verletzt, die meisten durch Kugeln.