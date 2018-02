sda-Redaktion nimmt Arbeit wieder auf

Das Rote Kreuz vermisst einen Millionenbetrag an Spendengeldern, die über eine Onlineplattform eingezahlt wurden. Es fehlten 1,8 Millionen Franken (gut 1,5 Millionen Euro), berichtete die Gesellschaft der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) am Freitag in Genf.