Ammann in der Qualifikation Zehnter

Gregor Deschwanden, der zweite Swiss-Ski-Starter, kam derweil nicht über den 43. Rang (89,5 m) hinaus. Der Luzerner muss sich noch deutlich steigern, um den Final der besten 30 zu erreichen.

Der Sieg in der Qualifikation ging an den Deutschen Andreas Wellinger (103 m) vor dem Gold-Favoriten Kamil Stoch (104 m) aus Polen.

Der Japaner Noriaki Kasai startete mit einem Sprung auf 98 m in seine achten Olympischen Spiele. Nie zuvor kam ein Wintersportler auf mehr Olympia-Teilnahmen. Vor vier Jahren in Sotschi hatte Kasai im Alter von 41 Jahren Silber im Einzel und Bronze mit der Mannschaft gewonnen.

Lediglich 57 Springer traten im Alpensia Centre zur Qualifikation an, womit nur sieben nicht für den Wettkampf zugelassen sind. Der erste Durchgang des ersten Einzel-Springs in Pyeongchang beginnt am Samstag um 13.35 Uhr Schweizer Zeit.