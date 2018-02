Auch David Hablützel muss auf die Olympia-Teilnahme verzichten

Nach Iouri Podladtchikov muss nun auch David Hablützel seine Teilnahme am Snowboard-Halfpipe-Wettbewerb an den Olympischen Spielen in PyeongChang absagen. Hablützel hatte sich bei einem Sturz am 20. Januar eine Hirnerschütterung und starke Prellungen am Rücken zugezogen und fühlt sich nicht bereit für den Start an den Olympischen Spielen. «Ich habe alles dafür getan, um rechtzeitig fit zu werden. Ich spüre aber, dass mein Körper erst bei 60-70 Prozent des Leistungsvermögens ist. Unter diesen Umständen macht es keinen Sinn, auf höchstem Level anzutreten», sagt Hablützel. "Der Entscheid fiel mir nicht leicht, aber es ist das einzig Richtige." Zusammen mit dem medizinischen Personal von Swiss Olympic hatte er sich gestern, nach dem letzten Training, für den Verzicht entschieden. Die Qualifikation im Snowboard Halfpipe findet morgen Dienstag ab 10 Uhr (koreanische Zeit) statt.