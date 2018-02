CAS-Anhörung im Dopingfall Kruschelnizki am Donnerstag

Mit einem Urteil der Sportrichter ist innerhalb von 24 Stunden zu rechnen.

Kruschelnizki, der der Einnahme der verbotenen Substanz Meldonium überführt worden ist, hat an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zusammen mit seiner Frau Anastasia Brysgalowa im Mixed-Curling Bronze gewonnen. Im Halbfinal unterlag das Duo den späteren Schweizer Silbermedaillengewinnern Jenny Perret/Martin Rios.

Der Fall birgt besondere Brisanz, da Russlands Olympisches Komitee wegen des Skandals um systematischen Dopingbetrug derzeit suspendiert ist und die russischen Sportler nur unter neutraler Flagge bei den Spielen in Südkorea starten dürfen. Am Samstag will die Exekutive des IOC entscheiden, ob die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden und die Delegation bei der Schlussfeier wieder unter eigener Fahne dabei sein darf.