Corinne Suter sichert sich den vierten Startplatz für den Olympia-Super-G

Nach dem Super-G Training am Mittwoch auf der Lenzerheide steht fest, dass sich Corinne Suter den vierten Startplatz im Olympia-Super-G neben Lara Gut, Jasmine Flury und Michelle Gisin gesichert hat. Corinne Suter setzte sich in der Ausscheidung gegen Joana Hählen durch. Das Rennen findet am 17. Februar auf der Olympia-Piste von Jeongseon statt.

Im Abfahrtstraining werden die folgenden fünf Athletinnen starten: Lara Gut, Michelle Gisin, Jasmine Flury, Joana Hählen und Corinne Suter. Welche Athletinnen für das Rennen gesetzt sind und welche Athletinnen eine Ausscheidung um einen der Startplätze fahren werden, wird kurzfristig entschieden.