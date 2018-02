Curler lassen auf den Halbfinal-Einzug warten

Wie es weitergeht, werden Valentin Tanner, Skip Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz vom CC Genf erst am Mittwochvormittag Schweizer Zeit wissen, wenn alle Teams die Vorrunde beendet haben werden.

Direkt ausscheiden werden die Schweizer mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht. Entweder werden sie in ein Entscheidungsspiel verwiesen, für das der Gegner noch offen ist, oder sie erreichen die Halbfinals mit ihrer Bilanz von 5:4 Siegen doch noch auf dem direkten Weg. Alles hängt vom Ausgang der letzten Spiele ab. Zahlreiche Konstellationen sind möglich.

Die Amerikaner um Skip John Shuster, Dritte der WM 2016 in Basel, gelten als das launischste Team der Spitzenklasse. Im Match gegen die Schweiz zeigten sie sich von ihrer starken Seite, ähnlich wie bei ihrem Sieg gegen den Topfavoriten Kanada. John Shuster brachte es auf die sagenhafte Erfolgsquote von 97 Prozent. Die Dominanz verwerteten die US-Curler mit dem ersten Dreierhaus der Partie, dank dem sie sich vor der Pause 4:2 in Führung brachten. Nach einem weiteren Dreier der USA im 7. End war für die Schweizer nichts mehr zu holen.

Im Duell unter den Nummern 4 liess sich Benoît Schwarz von Schuster mit 76:97 Prozent an geglückten Versuchen deklassieren. Mit einem solchen Defizit auf der wichtigsten Position lässt sich ein Spiel so gut wie nie gewinnen.

Die erste Chance auf den direkten Einzug in die Halbfinal hatten die Schweizer mit einer Niederlage gegen Südkorea verpasst. Im 3. End fingen sie ein Viererhaus der Asiaten ein. Sie konnten es mit einem gestohlenen Dreier wettmachen. Die Vorentscheidung fiel im 8. End, als Südkorea einen Zweier zu neuerlichen Führung schrieb.

Die Koreaner hatten lange nicht richtig ins Turnier gefunden und kamen auch recht früh nicht mehr fürs Weiterkommen in Frage. Ein Blick in die Bewertung durch die Statistiker zeigt aber, dass sie - zumindest im technischen Bereich - mit den besten Teams gut mithalten können. In fast allen Partien kamen sie auf Erfolgsquoten von mehr als 80 Prozent.