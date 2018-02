Deutlicher Sieg im Final gegen Österreich

Aus dem starken Schweizer Team stachen zwei Athleten noch heraus. Wendy Holdener und Ramon Zenhäusern gewannen alle ihre vier Läufe und dank ihren starken Zeiten war dem Schweizer Team auch dann nicht beizukommen, wenn Denise Feierabend und Daniel Yule ihre Läufe verloren.

Auf dem Weg in den Final hatten die Schweizer Ungarn, Deutschland und im Halbfinal auch Weltmeister Frankreich ausgeschaltet. Am engsten wurde es im Viertelfinal beim 2:2 gegen Deutschland. Doch da bei Punktgleichheit die beiden besten Einzelzeiten pro Geschlecht und Nation addiert werden, war die Sache auch hier ziemlich klar. Holdener und Zenhäusern waren dafür die Garanten. Dieses Duo findet sich im Parallelslalom besonders gut zurecht. Beide feierten in dieser noch jungen Disziplin ihre ersten Weltcupsiege, Holdener vor zwei Jahren in Stockholm und Zenhäusern zuletzt Ende Januar, ebenfalls in Schwedens Hauptstadt.

Im Weltcup hat die Schweiz in diesem Team-Format schon oft überzeugt, doch an einem Grossanlass gab es noch nie einen Sieg für Swiss-Ski. Die bisherige Ausbeute an Weltmeisterschaften war sehr bescheiden: 2007 in Are resultierte Bronze, ansonsten aber war die Schweiz immer leer ausgegangen. In Südkorea wurde dieser Fakt nun eindrücklich korrigiert.

Holdener kann nun mit einem ganzen Medaillensatz heimkehren: Gold mit dem Team, Silber im Slalom und Bronze in der Kombination. Und Zenhäusern, der Überraschungs-Zweite des Slaloms, ist nun gar doppelter Medaillengewinner. Insgesamt gab es für die Schweiz 7 Medaillen in den alpinen Wettbewerben.