Deutschland sensationell im olympischen Final

Deutschland besiegte Kanada, den Olympiasieger von Sotschi und Vancouver, 4:3. Die Vorentscheidung fiel zu Beginn des zweiten Abschnitts, als Matthias Plachta (2:0), Frank Mauer (3:0) und Patrick Hager (4:1) innerhalb von neun Minuten von 1:0 auf 4:1 erhöhten.

Kevin Poulin (Kloten) stand für den angeschlagenen Goalie Ben Scrivens vor dem kanadischen Tor und musste vier der ersten neun Schüsse aufs Tor passieren lassen.

Deutschland gewinnt in Pyeongchang an Olympischen Spielen die erste Medaille seit Bronze 1976 in Innsbruck.