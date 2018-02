Fabian Bösch und Elias Ambühl vom Novovirus betroffen

Bösch und Ambühl absolvierten am frühen Freitagmorgen, mit einigem Sicherheitsabstand zu den anderen Fahrern, die dritte und letzte Trainingseinheit auf dem Slopestyle-Kurs - zwar noch nicht mit höchstem Energie-Level, aber schon auf ziemlich hohem technischem Niveau. Sie befinden sich dem Vernehmen nach auf gutem Weg zur Besserung.

Gemäss einer Mitteilung von Swiss Olympic zeigen Bösch und Ambühl "keine dem Virus entsprechenden Symptome" mehr. Einem Start in der Qualifikation und in den drei Finalläufen vom Sonntag ab 2 Uhr Schweizer Zeit sollte nichts im Weg stehen. "Unter Einhaltung strikter Vorsichtsmassnahmen und nach Rücksprache mit dem IOC sind die Athleten bei guter körperlicher Verfassung zum Rennen zugelassen", hiess es vonseiten Swiss Olympic.

Um in Bokwang die Infektionsgefahr zu verringern, waren die beiden Athleten sofort nach Auftreten der Noro-Symptome (Durchfall und Erbrechen) in Einzelzimmern der gemieteten Appartements in Quarantäne verlegt worden. Bösch und Ambühl werden vom Ärzteteam von Swiss Olympic überwacht.