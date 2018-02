Feuz Dritter im zweiten Training - Caviezel erneut vorne dabei

Mit dem Trainingsbesten Christof Innerhofer sowie Kjetil Jansrud, Beat Feuz, Matthias Mayer und Aksel Svindal standen am zweiten Testtag die grössten Favoriten geschlossen vorne. Dennoch war die Aussagekraft gering. Windböen und wechselnde Sichtbedingungen sorgten zunächst für eine Verzögerung und dann für eine Verkürzung der Strecke um gut 20 Sekunden.

Feuz büsste auf die Bestzeit des Italieners Innerhofer 44 Hundertstel ein und war sich hinterher sicher, günstige Bedingungen gehabt zu haben: "Bei mir schien die Sonne, und ich hatte einen ordentlichen Rückenwind."

Mauro Caviezel, Dritter am Vortag, klassierte sich erneut in den Top 10, diesmal als Siebter. Carlo Janka büsste in einer langgezogenen Linkskurve Zeit ein und wurde 14. Gilles Roulin und Marc Gisin folgten auf den Plätzen 17 und 19. Patrick Küng belegte Platz 25.

Ein Entscheid über die Vergabe der weiteren Schweizer Startplätze steht noch aus. Wegen der speziellen Bedingungen dürften die Trainer von ihrem ursprünglichen Plan abrücken, zwei Athleten neben dem gesetzten Feuz nach dem zweiten Training fix zu selektionieren. Nach den bisherigen Eindrücken und unter Berücksichtigung der Saisonergebnisse besitzt Mauro Caviezel von den fünf Kandidaten für einen der drei freien Plätze die besten Karten.