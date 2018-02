Fourcade siegt im Fotofinish

Fourcade gewann sein insgesamt viertes Olympia-Gold und avancierte damit zum erfolgreichsten französischen Winter-Olympioniken. Im Ziel war der 29-Jährige, der in Südkorea bereits in der Verfolgung triumphiert hatte, zeitgleich mit Schempp. Der Deutsche, im vergangenen Jahr in der Königsdisziplin Massenstart Weltmeister geworden, gewann seine erste Olympia-Medaille in einem Einzelrennen. Bronze sicherte sich der Norweger Emil Hegle Svendsen, der Olympiasieger von 2014 in dieser Disziplin.

Die beiden Swiss-Ski-Starter enttäuschten derweil. Serafin Wiestner klassierte sich im 24. Rang, für Benjamin Weger resultierte nach fünf Schiessfehlern nur der 27. Platz. Der Bündner Wiestner, der Olympia-Neunte im Sprint, und der Walliser Weger hatten bereits nach dem ersten Liegend-Anschlag zwei Strafrunden absolvieren müssen. Letzterer hatte bei seinen vorherigen Olympia-Einsätzen sowohl in der Verfolgung als auch im Einzel mit einem 6. Platz überzeugt.