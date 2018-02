Frauen-Kombi bereits am Donnerstag

Die Kombi-Abfahrt in Jeongseon beginnt um 03.30 Uhr Schweizer Zeit, der Slalom-Lauf folgt um 07.00 Uhr.

Grund für die Programmänderung ist die Wettervorhersage für Freitag mit leichtem Schneefall und schlechter Sicht. Am Donnerstag hingegen sollen die Bedingungen für die Durchführung der Kombination, in welcher Weltmeisterin Wendy Holdener zu den Top-Favoritinnen gehört, viel besser sein. In der ersten Olympia-Woche war es bei den Alpinen wegen starker Winde bereits zu zahlreichen Verschiebungen gekommen.

Am Donnerstag steht in Yongpyong auch der Männer-Slalom im Programm. Der Start zum ersten Lauf erfolgt um 02.10 Uhr. Der Finaldurchgang wird um 05.30 Uhr ausgetragen.