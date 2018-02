Hirscher gewinnt seine zweite Goldmedaille

Hirscher fuhr im wichtigsten Riesenslalom des Winters so dominant, wie er dies im Weltcup schon so oft getan hat. Der knapp 29-jährige Salzburger, der schon zur Halbzeit überlegen geführt hatte, siegte 1,27 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen. Bronze ging an den Franzosen Alexis Pinturault.

Bester Schweizer war der Walliser Loïc Meillard. Der 21-jährige Walliser belegte bei seinem Olympia-Debüt Platz 9. Nach dem ersten Lauf hatte er auf Position 12 gelegen, unmittelbar vor Mauro Caviezel, der danach in den 15. Schlussrang zurückfiel. Luca Aerni kam auf Platz 19, Justin Murisier schied schon im ersten Lauf aus.