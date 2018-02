Marcel Hirscher Favorit auf Gold in der Kombination

2010 in Vancouver hatte Marcel Hirscher die Medaillen knapp verpasst und vor vier Jahren in Sotschi war er Zweiter im Slalom geworden. Doch in Südkorea befindet er sich nun auf bestem Weg zum ersten Gold. Hirscher bewältigte die Kombinations-Abfahrt, die wegen des Windes vom Super-G-Start aus auf verkürzter Strecke stattfand, überraschend gut. Auf die Bestzeit des Deutschen Thomas Dressen verlor er nur gerade 1,32 Sekunden. Auf den Franzosen Alexis Pinturault, im Vorfeld der meistgenannte Tipp auf den Sieg, büsste er lediglich 28 Hundertstel ein.

Von den vier Schweizern dürfte Luca Aerni, der Weltmeister in der Kombination, die besten Chancen auf eine allfällige Medaille haben. Der Berner, der letzten Winter an der WM in St. Moritz Hirscher um eine Hundertstelsekunde hinter sich gelassen hatte, verlor zwar als 25. knapp acht Zehntel auf Hirscher, womit der Sieg im Normalfall kaum mehr möglich ist. Doch mit Blick auf olympisches Edelmetall scheint noch alles offen, zumal Aerni im Slalom mit einer frühen Nummer wird starten können.

Der Bündner Mauro Caviezel, der WM-Dritte der Kombination von St. Moritz, bewältigte die Abfahrt als bester Schweizer. Er war als Elfter aber nur neun Hundertstel schneller als Hirscher. Carlo Janka, der mit seinem angerissenen Kreuzband seinen ersten Renneinsatz des Winters absolvierte, belegte Platz 14. Justin Murisier schaffte es als 29. ganz knapp in die Top 30 und wird so von einer frühen Startnummer im Slalom profitieren können.

Der Wind, der an den Vortagen zu zwei Absagen geführt hatte, spielte gewiss eine Rolle, doch es war schwierig abzuschätzen, wer diesbezüglich begünstigt oder benachteiligt war.

Die Kombination steht in Südkorea ein letztes Mal im olympischen Programm. In vier Jahren in Peking wird die Disziplin nicht mehr ausgetragen. Auch an den Weltmeisterschaften wird die Kombination nur noch 2019 in Are stattfinden.