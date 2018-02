Marit Björgen souverän zu Gold - Von Siebenthal nicht in Top 20

Björgen setzte sich am Schlusstag der Olympischen Spiele in Südkorea über 30 km, der Königsdisziplin der Langläuferinnen, schon auf dem ersten Streckendrittel von ihren Konkurrentinnen ab. Mit acht Olympiasiegen und insgesamt 15 Olympia-Medaillen ist die 37-Jährige nun vor Landsmann und Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen die erfolgreichste Wintersportlerin der Geschichte.

Es ist nicht der erste Rekord Björgens. Mit den fünf Medaillen in Korea (Gold über 30 km und mit der Staffel, Silber im Skiathlon und zweimal Bronze über 10 km und im Teamsprint) hat sie während der Winterspiele in Pyeongchang alle anderen überflügelt. Sie ist auch die erfolgreichste Langläuferin im Weltcup (112 Siege) und an Weltmeisterschaften (18 Titel, total 26 Medaillen). Dabei liess sie die Saison 2015/16 komplett aus, denn im Dezember 2015 wurde sie Mutter von Söhnchen Marius.

Stadlober bog falsch ab

Ein persönliches Drama erlebte Teresa Stadlober. Die an zweiter Position laufende Österreicherin bog rund neun Kilometer vor dem Ziel falsch ab und büsste deutlich mehr als eine Minute auf ihre Konkurrentinnen ein. Silber sicherte sich deshalb Krista Pärmäkoski. Die Finnin lag nach den 30 km fast zwei Minuten hinter Björgen zurück. Bronze ging an die Schwedin Stina Nilsson.

Nathalie von Siebenthal konnte der Spitze schon früh nicht mehr folgen. Am Ende klassierte sich die Berner Oberländerin, die im Skiathlon und über 10 km Skating zweimal Sechste geworden war, mit rund neun Minuten Rückstand nur im 22. Rang.