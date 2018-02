Mikaela Shiffrin holt sich ihr erstes Gold im Riesenslalom

Im Slalom gewann Mikaela Shiffrin an den letzten vier Grossanlässen viermal Gold in Serie. Nun schlug sie auch in ihrer zweitbesten Disziplin zu. Shiffrin siegte mit 39 Hundertsteln Vorsprung auf die Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Dritte wurde die Italienerin Federica Brignone.

Die Italienerin Manuela Mölgg, die nach dem ersten Lauf noch geführt hatte, fiel auf Platz 8 zurück. Ohne Medaille blieb als Vierte auch die Deutsche Viktoria Rebensburg, die Leaderin im Riesenslalom-Weltcup.

Die drei Schweizerinnen hatten bereits zur Halbzeit keine realistischen Medaillenchancen mehr besessen. Wendy Holdener gelang indes im zweiten Lauf eine Steigerung. Die Innerschweizerin verbesserte sich vom 13. auf den 9. Platz. Die Zürcherin Simone Wild verpatzte gleich beide Durchgänge und landete ausserhalb der Top 25 Lara Gut schied im ersten Lauf früh aus.