Shiffrin will nicht zwei Rennen in zwei Tagen bestreiten, sondern sich gänzlich auf ihren Einsatz in der Kombination konzentrieren.

Die 22-jährige Doppel-Olympiasiegerin hatte letzten Samstag bereits auf den Start zum Super-G verzichtet, da an den zwei Tagen zuvor die Rennen in den zwei technischen Disziplinen stattgefunden hatten. Im Riesenslalom siegte die Amerikanerin, in ihrer Paradedisziplin Slalom hingegen klassierte sie sich nur als Vierte.