Olympia-Sensation: Zenhäusern holt Silber im Slalom

Geschlagen wurde Zenhäusern lediglich von André Myhrer, der um 38 Hundertstel schnell war und als erst zweiter Schwede nach Ingemar Stenmark Olympiasieger im Slalom wurde. Bronze ging an den Österreicher Michael Matt. Henrik Kristoffersen, der Führende nach dem ersten Lauf, schied im zweiten Lauf ebenso aus wie Topfavorit Marcel Hirscher im ersten.

Bei Halbzeit hatte Zenhäusern, der Zwei-Meter-Riese aus Visp, lediglich auf Platz 9 gelegen, allerdings nur 32 Hundertstel hinter dem Drittplatzierten. Und somit war vor dem entscheidenden Durchgang schon klar gewesen: Wenn Zenhäusern ein guter Lauf gelingt, ist noch vieles möglich. Gleiches galt für Daniel Yule, der vor dem zweiten Lauf nur zwei Ränge hinter Zenhäusern gelegen hatte und schliesslich Achter wurde. Loïc Meillard belegte Platz 14. Der Berner Luca Aerni schied im ersten Lauf aus.

Zenhäusern stand noch nie auf dem Podium eines Weltcup-Slaloms, doch sein Coup ist dennoch kein Zufall Wer in Wengen Vierter und in Kitzbühel Sechster wird, der kann auch noch weiter nach vorne stossen. Zudem gewann der Walliser Ende Januar auch den Parallel-Slalom von Stockholm.

Jacques Lüthy, der 1980 an den Spielen in Lake Placid Dritter geworden war, stand als bisher letzter Schweizer bei Olympia auf einem Slalom-Podium. Der einzige Sieg geht noch viel weiter zurück: Edy Reinalter gewann 1948 in St. Moritz Gold.

Die Überraschung des Rennens hatte sich schon im ersten Lauf ereignet. Der Österreicher Marcel Hirscher, der grosse Favorit, schied aus und scheiterte bei seinem Versuch, nach der Kombination und dem Riesenslalom ein drittes Mal Gold zu gewinnen.

Sechs der acht Weltcup-Slaloms dieser Saison hat Marcel Hirscher gewonnen, doch beim wichtigsten Rennen kam der Seriensieger nicht ins Ziel. Hirscher lag im ersten Lauf nach zwei Fehlern schon bei der Zwischenzeit 68 Hundertstel zurück, ehe er nach einem weiteren Patzer ausschied. Das war ein aussergewöhnliches Ereignis. Der letzte Ausfall im Slalom datiert vom 14. Februar 2016, ist also über zwei Jahre her.