Olympischer Doppelsieg der Schweizer Freestylerinnen

Die 27-jährige Genferin und die 18-jährige Freiburgerin boten im Phoenix Snow Park in Bokwang einen nahezu perfekten Wettkampf. Nach der souveränen Qualifikation für den Final der Top 12 setzten die beiden gleich im ersten von drei Finaldurchgängen eine Marke, welche für die Konkurrenz unerreicht blieb.

Während Gremaud in der Folge zweimal stürzte, konnte sich Höfflin im dritten Lauf noch einmal verbessern und schnappte damit ihrer Teamkollegin die Goldmedaille weg. Am Ende trennten die beiden 3,2 Punkte. Bronze ging an die Britin Isabel Atkin, die 3,6 Zähler hinter Gremaud lag.

Höfflin reagierte gelassen auf ihren Sieg: "Es war ein Wettkampf wie jeder andere." Und nur weil sie gewonnen habe, würde sie nie behaupten, deswegen nun die beste Fahrerin zu sein. Die Tochter eines Genfers und einer Neuseeländerin ist erst die zweite Schweizer Ski-Freestylerin nach Evelyne Leu 2006 in Turin, die Olympia-Gold gewinnt, und die erste welsche Olympiasiegerin an Winterspielen seit Madeleine Berthod 1956 in der Abfahrt. Für die Schweiz ist es der erste Olympia-Doppelsieg seit den Gebrüdern Schoch im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder 2006 in Turin.

Ungewöhnliche Karriere

Die Karriere Höfflins verlief unkonventionell - und steil. Erst nach ihrem Studium in Cardiff kam die Genferin, die in ihrer Jugend und auch später längere Zeit in Manchester lebte und dort in einer Halle als "Fridge Kid" ("Kühlschrank-Kind") das Skifahren erlernte, zum Freestyle. Erst seit der Saison 2015/16 gehört sie dem Kader von Swiss-Ski an, 2017 holte sie den Gesamtweltcup im Slopestyle, an der WM in der Sierra Nevada belegte sie Platz 4. Und zu Beginn dieses Jahres gewann sie an den X-Games in Aspen den Big-Air-Contest, ehe ihr in Bokwang die Krönung ihrer noch jungen Karriere gelang.

Noch überraschender als der Olympiasieg Höfflins kam die Silbermedaille für Gremaud. Die 18-Jährige bestritt ihren ersten Wettkampf in dieser Saison, nachdem sie im letzten Frühjahr eine Kreuzbandverletzung erlitten hatte. Und am Tag vor dem Olympia-Event war Gremaud im Training schwer gestürzt. Erst nach einer Computertomographie erteilten die Ärzte Grünes Licht für einen Start.

Mehrere der Medaillenanwärterinnen waren bereits in der Qualifikation gescheitert. Die französische Weltmeisterin Tess Ledeux schaffte den Cut ebenso nicht wie die beiden Kanadierinnen Dara Howell und Kim Lamarre, die vor vier Jahren bei der olympischen Slopestyle-Premiere in Sotschi Gold und Bronze gewonnen hatten.