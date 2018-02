Russen verhindern deutsches Eishockey-Märchen

Das goldene Tor erzielte Kirill Kaprissow in der 10. Minute der Overtime im Powerplay.

Die Schlussphase war an Dramatik kaum mehr zu überbieten. Deutschland war in der 57. Minute durch Jonas Müller erstmals in Führung gegangen, ehe Nikita Gussew die Russen 55 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in Unterzahl (!) in die Verlängerung rettete.

Für die Russen war es der insgesamt neunte Olympiasieg und der erste seit Albertville 1992. Deutschland, das in der K.o.-Runde der Reihe nach die Schweiz, Weltmeister Schweden und Kanada ausgeschaltet hat, gewann in Südkorea die erste olympische Medaille seit Bronze 1976 in Innsbruck.

Telegramm:

Team OAR - Deutschland 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) n.V.

5075 Zuschauer. - SR Lemelin/Rantala (USA/FIN), Dahmen/Suominen (SWE/FIN). - Tore: 20. (19:59) Woinow (Gussew, Kaprissow) 1:0. 30. Schütz (Macek, Hager) 1:1. 54. (53:21) Gussew (Kaprissow) 2:1. 54. (53:31) Kahun (Mauer) 2:2. 57. Jonas Müller (Ehliz, Hördler) 2:3. 60. (59:05) Gussew (Kaprissow, Sub/Ausschluss Kalinin!) 3:3 (ohne Torhüter). 70. (69:11) Kaprissow (Gussew, Woinow/Ausschluss Reimer) 4:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Team OAR, 3mal 2 Minuten gegen Deutschland.

Team OAR: Koschetschkin; Woinow, Gawrikow; Nesterow, Kisselewitsch; Subarew, Sub; Jakowljew; Kowaltschuk, Kalinin, Andronow; Gussew, Kaprissow, Dazjuk; Barabanow, Prochorkin, Schirokow; Grigorenko, Mosjakin, Telegin; Kablukow.

Deutschland: Aus den Birken; Ehrhoff, Boyle; Moritz Müller, Hördler; Jonas Müller, Krupp; Noebels, Goc, Macek; Hager, Reimer, Seidenberg; Kahun, Mauer, Kink; Fauser, Ehliz, Plachta; Wolf, Schütz.

Bemerkungen: Timeout Team OAR (59:05). - Schüsse: Team OAR 30 (12-9-7-2); Deutschland 25 (6-8-10-1). - Powerplay-Ausbeute: Team OAR 1/3; Deutschland 0/2.