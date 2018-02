Schweizer Curler im Spiel um Bronze gegen Kanada

Im Spiel um Bronze am Freitagmorgen um 7.35 Uhr Schweizer Zeit werden die Genfer den zweiten schweren Brocken des Olympia-Turniers vorgesetzt bekommen. Sie treffen auf den gescheiterten Turnierfavoriten Kanada um den zweifachen Weltmeister-Skip Kevin Koe. Die Kanadier aus Calgary unterlagen in ihrem Halbfinal dem Überraschungsteam aus den USA um Skip John Shuster 3:5. Kanada hatte gegen die USA auch schon die Begegnung in der Round Robin verloren.

Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz erbrachten im Halbfinal eine ihrer schwächeren Leistungen im ganzen Olympia-Turnier. Gegen das schwedische Weltklasse-Team reichte das nirgends hin. Die Vorentscheidung fiel schon im 4. End, als die Skandinavier ein Viererhaus zur 6:1-Führung notieren liessen.

Die Schweden entschieden die direkten Duelle auf allen vier Positionen für sich. Geradezu überragend war die Vorstellung des schwedischen Skips Niklas Edin, der zuvor mit anderen Mitspielern die Olympia-Halbfinals 2010 und 2014 verloren hatten. Der Curler aus Karlstad, zweifacher Weltmeister und sechsfacher Europameister, brachte es bis zur Vorentscheidung mit dem 6:1-Zwischenstand nach vier Ends auf eine Erfolgsquote von 97 Prozent. Benoît Schwarz, die Schweizer Nummer 4, konnte dem bis zu diesem Zeitpunkt nur 75 Prozent entgegenhalten.

Sieg gegen Briten mit Fünferhaus

Im vorangegangenen Entscheidungsspiel gegen Grossbritannien um den Einzug in den Halbfinal war den Schweizern eine spektakuläre Wende geglückt. Sie lagen nach vier Ends 1:4 zurück und gewannen schliesslich 9:5 - dank einem Fünferhaus im 9. End, das Benoît Schwarz mit einem Wunderstein herbeizauberte. Eine solche Wende liessen die Schweden nicht zu, weil sie auch nach ihrer klaren Führung keine nennenswerten Fehler machten.