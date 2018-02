Schweizer Curler überrollen Schweden

Schon am Ende des siebten Ends geben die Schweden auf, nachdem die Schweizer dank einem Wunderstein von Benoît Schwarz ein Fünferhaus schreiben konnten. Damit verdoppelten sie ihren Punktestand auf 10:3, worauf die Schweden das Handtuch warfen.

Nun dürfen De Cruz und sein Team auf eine schöne Bilanz blicken: Fünf Siege und zwei Niederlagen. Das bedeutet auch, ein angenehmer Platz zwei in der Tabelle, gleich hinter Schweden. Als nächstes steht das Spiel gegen Südkorea an, welches in der Nacht auf Dienstag gespielt wird.