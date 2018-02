Schweizer Curler vergeben ersten Matchstein

Was sie im Match gegen Südkorea verpasst haben, können Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz, Benoît Schwarz ab Dienstagmittag Schweizer Zeit nachholen. Im letzten Vorrundenspiel treffen sie auf die Amerikaner um Skip John Shuster.

Die US-Curler sind allerdings ein äusserst unberechenbarer Gegner. Sie lieferten bislang ein paar schwache Spiele ab, besiegten jedoch andererseits den Turnierfavoriten Kanada 9:7. Die Amerikaner haben überdies ihrerseits noch Chancen, die Halbfinals zu erreichen.

Die Enttäuschung über die Niederlage gegen das Gastgeber-Team Südkorea hielt sich bei den Schweizern in Grenzen. "Die Südkoreaner haben gut gespielt und wir selber auch nicht schlecht", sagte Benoît Schwarz. "Es war aus unserer Sicht ein recht gutes Spiel, mit Ausnahme dieses einen Ends." Schwarz sprach damit das aus Schweizer Sicht komplett missratene 3. End an, in dem sein Team ein Viererhaus zum Zwischenstand von 1:4 einfing.