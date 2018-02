Schweizerinnen auf Platz 6 - Weissrussland holt Gold

Das Swiss-Ski-Quartett Elisa Gasparin, Lena Häcki, Selina Gasparin und Irene Cadurisch büssten nach 4x6 km auf den Bronze-Platz nur 26 Sekunden ein. Nach dem achten und letzten Schiessen hatten die Schweizerinnen, die bei 16 Nachladern ohne Strafrunde geblieben waren, gar im 4. Zwischenrang gelegen.

Gold ging überraschend an Weissrussland mit der starken Schlussläuferin Daria Domratschewa. Die Osteuropäerinnen setzten sich um 10,7 Sekunden vor den Schwedinnen durch, deren Schlussläuferin Hanna Öberg als Achte in die Loipe gegangen war. In den drei Staffel-Rennen in dieser Weltcup-Saison hatten die Weissrussinnen lediglich die Ränge 7, 15 und 13 erreicht. Bronze im Alpensia Centre sicherte sich Frankreich.

Zu den grossen Geschlagenen gehörten die Deutschen, die als zweifache Saisonsiegerinnen und damit als Favoritinnen gestartet waren. Die ersten drei Läuferinnen hatten allesamt je eine Strafrunde zu absolvieren. Am Ende resultierte nur der 8. Platz.